  1. Ekonomi
13 Nisan 2019 - 09:03

İran-Irak arasında ortak sanayi bölgesi kuruluyor

İran-Irak arasında ortak sanayi bölgesi kuruluyor

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, "İran-Irak arasındaki sınır bölgesinde ortak sanayi bölgesi inşa edilecek." dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, “Kürdistan Eyaleti Yatırım ve Kalkınma Toplantısı”na katılmak üzere Senendec kentine gitti.

Bu toplantıda konuşma yapan Vaizi, Tahran-Bağdat ilişkilrine işaret ederek, “İran, Irak’ın en büyük ortağı, bu ülkenin en çok ithalat yaptığı ülke İran’dır.” dedi.

Kürdistan eyaletinin jeopolitik konumunun önemine de değinen Vaizi, “Irak ve IKBY, ihracatı geliştirmek ve İran’a acımasızca uygulanan yaptırımları aşmak için mükemmel bir fırsattır.” ifadesini kullandı.

İran ile Irak arasındaki sınır bölgesinde 5 ortak serbest sanayi bölgesinin inşası için anlaşma sağlandığını açıklayan Vaizi, bunlardan birinin İran’ın Kürdistan eyaletinde inşa edileceğini bildirdi.

News Code 1877897
Muhammed BURHAN

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