  1. Ekonomi
7 Nisan 2019 - 16:04

İran ile Irak arasında önemli petrol anlaşması

İran ile Irak arasında önemli petrol anlaşması

Petrol Bakanı Bijen Zengene, İran ile Irak'ın Kermanşah-Diyala ve Huzistan-Basra arasındaki ortak petrol sahalarını genişletme konusunda uzlaştığını aktardı.

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, Tahran'da bulunan Iraklı mevkidaşı Samir el-Gadban ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası Zengene, Samir el-Gadban ile birlikte, Tahran’daki bir enerji firmasını ziyaret etti.

Ziyaret esnasında basın mensuplarına açıklama yapan Zengene, “İki ülke petrol, gaz, rafineri ve petrokimya alanlarında işbirliğini genişletmek için birçok kapasiteye sahip. İran olarak Irak'ın petrol endüstrisine hizmet sunmaya hazırız.” dedi.

Bakan Zengene, İran ile Irak'ın Kermanşah-Diyala ve Huzistan-Basra arasındaki ortak petrol sahalarını genişletme konusunda uzlaştığını aktardı.

Zengene ayrıca, Irak'ın İran'a olan doğal gaz borcunun da 1 milyar dolar olduğunu söyledi.

News Code 1877778
Muhammed BURHAN

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