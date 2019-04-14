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14 Nisan 2019 - 19:13

Irak'ta selzede 3 bin aile tahliye edildi

Irak'ta selzede 3 bin aile tahliye edildi

Irak'ta şiddetli yağışlar nedeniyle evleri su altında kalan 3 bin aile güvenli bölgelere tahliye edildi.

Irak'ın güneyindeki Meysan vilayeti emniyet güçlerinden Yüzbaşı Kerim el Esadi, son 2 haftadır aralıksız süren yağmurlar nedeniyle Dicle Nehri kıyısındaki bazı bölgelerin su altında kaldığını açıkladı.

Esadi, Meysan'daki selzede 3 bin ailenin sivil savunma ekiplerince evlerinden çıkarılıp güvenli bölgelere tahliye edildiklerini söyledi.

Bağdat yönetimi, 1 Nisan'da şiddetli yağışlar yüzünden sel felaketi riskine karşı Dicle Nehri'nin geçtiği Bağdat, Diyala, Musul ve Vasit vilayeti sakinlerini uyarmıştı. 

Irak'ın özellikle kuzeyindeki bölgelerde yoğun yağış sonucu birçok baraj, uzun yıllar sonra taşma seviyesine gelmiş ve kapakları zorunlu olarak açılmıştı.  

Kaynak: AA

News Code 1877940

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