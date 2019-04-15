Azerbaycan: Ermenistan, işgal altındaki toprakları uyuşturucu için kullanıyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 36. Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Konferansı başladı. Bakü hükümeti ve ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesinin ortaklaşa düzenlediği konferansın açılış toplantısında konuşan Azerbaycan Başbakanı Memmedov, uyuşturucu kullanımının dünya için büyük sorun olmaya devam ettiğini belirterek, uyuşturucunun aynı zamanda terörün para kaynağı olarak uluslararası güvenliği de tehdit ettiğini söyledi.

AA'ya göre, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerin 25 yıldan fazladır Ermenistan'ın işgali altında olduğunu hatırlatan Memmedov, "İşgal, uluslararası terörizm ve yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı için uygun koşullar yaratıyor. Ermenistan, işgal altındaki Azerbaycan topraklarını uyuşturucu üretimi ve trafiği için kullanıyor." dedi.