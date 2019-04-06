ABD’li diplomattan Azerbaycan'a övgü

"Teleqraf.com" haber sitesine göre; ABD’nin Bakü Büyükelçisi Erl Litsenberger, NATO'nun kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Azeraycan’la ilgili bir video mesaj yayınladı.

Azerbaycan’ı "NATO’nun önemli ve güvenilir bir ortağı" olarak nitelendiren ABD'li diplomat, "Bu, Azerbaycan’ın Afganistan’da güvenliği sağlama konusundaki taahhüdünden kaynaklanmaktadır. Bu ülke ayrıca terör ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı küresel mücadeleye önemli bir katkı bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.