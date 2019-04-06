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6 Nisan 2019 - 16:09

ABD’li diplomattan Azerbaycan'a övgü

ABD’li diplomattan Azerbaycan'a övgü

ABD’nin Bakü Büyükelçisi Erl Litsenberger, Azerbaycan’ı “NATO’nun önemli ve güvenilir bir ortağı” olarak nitelendirdi.

"Teleqraf.com" haber sitesine göre; ABD’nin Bakü Büyükelçisi Erl Litsenberger, NATO'nun kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Azeraycan’la ilgili bir video mesaj yayınladı.

Azerbaycan’ı "NATO’nun önemli ve güvenilir bir ortağı" olarak nitelendiren ABD'li diplomat, "Bu, Azerbaycan’ın Afganistan’da güvenliği sağlama konusundaki taahhüdünden kaynaklanmaktadır. Bu ülke ayrıca terör ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı küresel mücadeleye önemli bir katkı bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

News Code 1877736
Muhammed BURHAN

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