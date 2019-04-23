ATO Başkanı Baran Bakü'de

Ankara-Bakü arasında doğrudan seferlerin başlatılması sonrası Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran Azerbaycan'a geldi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Baran, "Türkiye-Azerbaycan arasındaki ticaret hacmini de yeterli bulmuyorum" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Türk Hava Yolları tarafından Ankara-Bakü arasında doğrudan uçuşların açılmasına ilişkin Bakü'de temaslarda bulunmaya başladı. Bakü'de katıldığı bir programda konuşan Baran Azerbaycan ve Türkiye'nin iki devlet, bir millet olduğunu vurgulayarak, "Böyle bir ülkeye Ankara'dan direkt uçuş olmaması doğru değildi. Bu açığımızı kapattık. Ben birçok alanda, iki ülkenin yakınlaşması anlamında da bu uçuşun hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah her iki ülkenin ekonomisine de, özellikle Ankara'mızın, şehrimizin ekonomisine de önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Biz bugünü koruyup, üzerine sürekli ilave ederek Ankara'yı yakın bir zamanda hak ettiği yere, yurt dışı uçuşlarda hak ettiği yere ulaştırmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara ve Azerbaycan arasında 200 milyon dolar ticaret hacmi olduğunu belirten Baran, "Bu rakamı duyduğumda üzülüyorum. Havayolu hattında Ankara-Bakü hattının da açılmasıyla inşallah 1 milyar dolara çıkarmayı arzu ediyoruz. Türkiye-Azerbaycan arasındaki ticaret hacmini de yeterli bulmuyorum. 2 milyar dolar civarında ticaret hacmimiz var" dedi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artması gerektiğinin altını çizen Baran, "Bunu da kısa sürede her iki ülkenin desteğiyle milyar dolar olmamasının önünde hiçbir engel olduğunu düşünmüyorum. Kısa sürede 1 milyar dolara Ankara'yı, 5 milyar dolara da Türkiye'yi çıkarmayı ümit ediyorum. Şu anda hedefimizde bu yıl için 3 tane uzak yerimiz var. Bunlar Çin, Amerika ve Uzak Doğu. Bununla beraber oluşan talepler doğrultusunda doluluk oranını da takip edip, eksilerini sağlama alıp diğerlerini ilave edeceğiz" şeklinde konuştu.

İHA'ya göre, Gürsel Baran'ın Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi bekleniyor