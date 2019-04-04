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4 Nisan 2019 - 18:06

Bakü'de "Azerbaycan-Rusya İşbirliği" Forumu yapıldı

Bakü'de "Azerbaycan-Rusya İşbirliği" Forumu yapıldı

Bugün Bakü’de Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev'in katılımıyla "Azerbaycan-Rusya Endüstriyel İşbirliği Forumu" gerçekleştirildi.

Bugün Bakü’de "Azerbaycan-Rusya Endüstriyel İşbirliği Forumu" başladı. Foruma Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev ile Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov katıldı.

Bakan Mustafayev, forumda yaptığı konuşmada, Bakü-Moskova ilişkilerini değerlendirerek, "Şu anda Azerbaycan'da sanayi, inşaat, ticaret, bankacılık, BİT, ulaşım, tarımcılık ve diğer alanlarda yaklaşık 700 Rus şirketi faaliyet göstermektedir." dedi.

"Teleqraf.com" sitesinde yer alan habere göre; Şahin Mustafayev, 2018’de iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık yüzde 20 oranında arttığını da sözlerine ekledi.

News Code 1877709
Muhammed BURHAN

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