Bakü'de "Azerbaycan-Rusya İşbirliği" Forumu yapıldı

Bugün Bakü’de "Azerbaycan-Rusya Endüstriyel İşbirliği Forumu" başladı. Foruma Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev ile Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov katıldı.

Bakan Mustafayev, forumda yaptığı konuşmada, Bakü-Moskova ilişkilerini değerlendirerek, "Şu anda Azerbaycan'da sanayi, inşaat, ticaret, bankacılık, BİT, ulaşım, tarımcılık ve diğer alanlarda yaklaşık 700 Rus şirketi faaliyet göstermektedir." dedi.

"Teleqraf.com" sitesinde yer alan habere göre; Şahin Mustafayev, 2018’de iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık yüzde 20 oranında arttığını da sözlerine ekledi.