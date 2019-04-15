İsrail heyetinin Bahreyn ziyareti iptal edildi

IQNA'nın Reuters’den aktardığına göre, Siyonist Rejim Ekonomi Bakanlığı sözcüsü, bu rejimin ekonomi bakanının Bahreyn'e düzenleyeceği ziyaretin siyasi nedenlerle iptal edildiğini açıkladı.

Küresel Girişimcilik Ağı (GEN) tarafından 15-18 Nisan tarihleri arasında Bahreyn'de düzenlenecek toplantıya 30 ticaret müdürü ve bir İsrail yetkilisinin katılması planlanmıştı.



Grubun seyahat planının açıklanmasının ardından, ülkede büyük halk protestoları başladı. Ayrıca, bir dizi Bahreynli milletvekili sosyal medyada bu ziyaretin iptal edilmesi çağrısında bulundu. Bahreyn'in başkenti Mename'de bu ziyarete karşı bir miting düzenlendi.



Bir kaynağın Reuters'e söylediğine göre, üç İsrailli yetkilinin vize alamadığı ve heyetin geri kalanının da seyahate çıkmamaya karar verdiği yönündedir.



Bahreyn milletvekilleri bir bildiri ile şu açıklamayı yaptı: Bahreyn parlamentosu, halkının kendi topraklarında İsrail varlığını kabul etmediğini ve onların varlığına ilişkin herhangi bir kararın kabul edilemez olduğunu ilan ediyor.