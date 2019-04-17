Çavuşoğlu'ndan önemli İran açıklaması

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Hürriyet'e göre, Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

ABD'NİN DEVRİM MUHAFIZLARI KARARI

Devrim Muhafızları'nın terör listesine alınması ayrı bir tehlikedir, son derece yanlış bir karardır.

ABD'NİN İRAN YAPTIRIMLARI

ABD'nin ambargolarına karşı olduğumuz söylemiştik. Bunu ABD'lilere de her platformda doğrudan söylüyoruz. Bugün de vurgulandığı gibi 30 milyar dolarlık ticaret hedefi hacmine ulaşmamız için birlikte çalışmamız gerekiyor. Bunun için var olan mekanizmaların yanında INSTEX gibi yeni mekanizmaları nasıl kurabiliriz ve ticaretin önündeki engelleri nasıl kaldırabiliriz, bunu değerlendirdik. Bu şekilde çalışırsak bu hedeflerimize ulaşabiliriz. ABD'ye önümüzdeki süreçte de bu ambargoların yanlış olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanımız, Ticaret Bakanımız ve Savunma Bakanımız ABD'yi bunu tüm muhataplarına açık şekilde söylediler. Hazine ve Maliye Bakanımız Trump'la da bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde de arkadaşlarımız bu konudaki fikirlerimizi ABD'li muhataplarına iletmiş oldular.

ABD'NİN ORTA DOĞU POLİTİKASI

Bugün Irak'ta ve Suriye'de DEAŞ'ın kontrol ettiği bir alan yoktur fakat DEAŞ vb terör örgütlerine karşı dikkatli olmaya devam etmemiz gerekiyor. ABD'nin tek taraflı aldığı kararların uluslararası kararları ihlal ettiğini defalarca söyledik. Golan Tepeleri'nin ABD'nin kararıyla İsrail'e vermeye çalışması bölgede gerginliği artırır.