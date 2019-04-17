Bakan Zarif, Çavuşoğlu ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ankara'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.
İranlı ve Türk bakanın görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, dün Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmüş, ikili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Suriye konulu Astana sürecinin son durumu değerlendirilmişti.
Bakan Zarif yaptığı son açıklamada, Ankara’da Türk yetkililerle ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular özellikle Suriye ve kuzey Afrika’yı konuşacaklarını söylemişti.
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