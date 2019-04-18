Zarif'ten Türkiye ziyareti açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Türkiye ziyaretleriyle ilgili olarak bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanaı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer üst düzey yetkilileriyle ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular özellikle Suriye ve kuzey Afrika’yı konuştuklarını bildirdi.

Zarif, Şam’da yapılan görüşmelerde yakında düzenlenmesi beklenen Suriye konulu Astana sürecinin yeni turunu da konuştuklarını belirterek, "Bu ülkedeki krize siyasi bir çözüm bulmak için BM çerçevesinde yürütülen işbirliği koordine etme konusunda iyi adımlar atıldı. İkisi de çok endişe verici olan Dğu Fırat ve İdlib’in son durumunu ele alırken yabancı güçlerin Suriye'den geri çekilmesi ve teröristlerin varlığının son bulması hakkında da iyi bir görüşme yaptık." ifadelerinde bulunu.

Zarif “Türkiye devletini her zaman ABD’nin İran’a karşı yaptırımlarına ve İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütleri listesine dahil etmesi girişimine karşı çıktığı için takdir ediyoruz” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Türkiye ile tercihi tarifeler, enerji ve bankacılık alanlarında işbirliği, iki ülkenin ortak para birimini kullanmak, var olan mekanizmaların yanında INSTEX gibi yeni mekanizmalar kurabilmek konusunda anlaştıklarını belirtti.

Zarif, ABD’nin Devrim Muhafizlar’ına karşı yasadışı girişiminden sonra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyine birer mektup gönderdiğini söyledi.

Mektupta ABD'nin İran'a karşı attığı bu adımı şiddetle kınadığını belirten Zarif, bunu bölge ve uluslararası güvenlik için tehlikeli olarak yorumladığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı ABD’nin Suudi Arabistan'ın Yemen'de sürdürdüğü savaşa desteğinin kesilmesi yönünde Kongre'nin aldığı kararı veto etmesiyle ilgili “Bu mesele Siyonist lobi ile bu lobide çalışanların ABD’nin iç işlerinde etkili olduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı.