Çavuşoğlu'ndan ABD'nin İran kararı değerlendirmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim El Thani ile Dışişleri Resmi Konutunda bir araya geldi. Türkiye-Katar ikili ilişkileri ile güncel bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve Thani, ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin İran kararına ilişkin Çavuşoğlu, ''Amerika önce tek taraflı bir kararla İran'a yaptırım kararı aldı. Tüm dünyaya baskı yapıyor. Biz bunun doğru olmadığını söyledik. Şimdi de İran'ın resmi ordusunu terör örgütü olarak ilan etti. Bu anlaşılabilir bir durum değildir." ifadelerini kullandı.

"İnternethaber.com"a göre, Çavuşoğlu, Libya'da yaşanan son gelişmeleri de değerlendirerek, "Libya'da askeri yöntemle çözüm aramak, Libya'ya ve Libyalılara felaket getirir." diye konuştu.