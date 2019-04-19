İran ile Yunanistan'ın ticari ilişkileri artacak

Yunanistan’ın Tahran Büyükelçisi Dimitri Alexandrakis, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Zencan kentinde düzenlenen 5. Uluslararası İpekyolu Mutfağı Festivali sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Alexandrakis, ABD tarafından İran’a karşı uygulanan yaptırımlara ilişkin, "Mevcut yaptırımlar banka işlemleriyle ilgili sorunlar yarattı, ancak Avrupa Birliği Yunanistan'ın İran ile ticaret yapması için yeni mekanizmalar oluşturdu. AB yaptırımları desteklemiyor." dedi.

İran ve Yunanistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha fazla gelişme potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Alexandrakis, ülkesinin başka alanlarda da İran’la münasebetlerini geliştirmek istediğini sölyedi.

"Şu anda, İran ile Yunanistan arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 30 milyon avro civarındadır." diyen Yunan yetkili, Yunanistan'ın İran’ın Zencan eyaleti ile de turizm ve zeytin üretimi alanında işbirliği kurabileceğini aktardı.