  1. Ekonomi
30 Mart 2019 - 10:20

Japonya'nın İran'dan petrol ithalatı sürüyor

Japonya'nın İran'dan petrol ithalatı sürüyor

Japonya’nın bu yılın ilk 3 ayında İran’dan 15.3 milyon ton ham petrol ithal ettiği belirtildi.

Reuters, Japonya’nın bu yılın ilk 3 ayında İran’dan 15.3 milyon ton ham petrol ithal ettiğini açıkladı.

Japonya'da ünlü bir ekonomist Reuters’e verdiği açıklamada, "Muafiyetin uzatılacağını düşünüyoruz, fakat İran’dan petrol alımının miktarı azalabilir ve muaf tutulan ülkelerin sayısı da düşebilir." ifadesini kullandı.

Japonya'nın 180 gün boyunca İran petrolünü ithal etmeye devam etmesine izin veren muafiyet Mayıs ayı başlarında sona eriyor.

İran petrolünün satışını sıfırlamayı amaçlayan ABD yönetimi, Hindistan, Çin, Türkiye, Güney Kore, İtalya, Yunanistan, Tayvan ve Japonya’ya geçici olarak İran ile ticaret yapmasına izin verdiklerini belirtmişti.

News Code 1877591
Muhammed BURHAN

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