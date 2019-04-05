Hindistan İran petrolü için ABD ile görüşüyor

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar, “Önümüzdeki ayda İran’dan petrol ithalatı konusunda Hindistan’a tanınan muafiyet süresi sona ereceği için ABD ile müzakerler yürütüyoruz.” dedi.

Hindistan merkezli DTV'nin aktardığı habere göre; Kumar ayrıca, “Önemli olan Hindistan'ın İran'dan petrol almaya devam edebilmesi için Washington ile temaslarını sürdürmesi ve elinden gelen herşeyi yapmasıdır.” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump 2018 Mayıs’ta nükleer anlaşmadan çekilmiş, ilk yaptırımlar Ağustos ayında yürürlüğe girmişti.

İran petrolünün satışını sıfırlamayı amaçlayan ABD yönetimi, Hindistan, Çin, Türkiye, Güney Kore, İtalya, Yunanistan, Tayvan ve Japonya’ya geçici olarak İran ile ticaret yapmasına izin verdiklerini belirtmişti.