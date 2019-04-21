İran'dan Sri Lanka'daki terör saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Sri Lanka'da kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını kınadı.

Bu saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, aileleri, Sri Lanka halkı ile hükümetine başsağlığı dileğinde bulunan Musevi, "Bugün yaşanan korkunç olaylar bir kez daha nefret olgusu olan terörizmin hiçbir sınır, ırk, millet veya dini tanımadığını ve evrensel bir sorun haline geldiğini göstermiştir." dedi.

Musevi, Sri Lanka'daki terör saldırılarını kınayarak, "Bütün ülkelerin güçlü iradesi olmadan ve tüm kapasiteler kullanılmadan terörizimin ortadan kaldırılaması mümkün olmayacaktır." ifadesini kullandı.