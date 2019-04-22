Sri Lanka'da operasyonlarda 24 kişi yakalandı

Sri Lanka'da 290 kişinin hayatını kaybettiği kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarının faillerine yönelik operasyonlarda 24 kişi yakalandı.

Sri Lanka’da dün 8 ayrı noktada gerçekleştirilen terör saldırılarında ölenlerin sayıs 290'a yükseldi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, dün Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St.Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırı gerçekleştirildi.

Kaynak: TRT