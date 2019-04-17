AK Parti: Seçimler yenilensin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz düzenlediği basın toplantısında, "Mühürsüz oyların adedi 5 bin 388, 694 imzasız, 214 boş, 498 tanesi eksik, 919 tanesinde sayı ve rakam yok, 1,335 tanesinde öyle ya da böyle bir takım eksiklikler söz konusu." dedi.

"Seçimin iptali ve yenilenmesi gibi bir yolun denenmesi gerekiyor" diyen Yavuz, "Bir başka iddiamız sandık başkanlarının kamu görevinden olmaması. Bu başlı başına çok önemli bir iddia. Çünkü sandık başkanları üzerinden bir usulsüzlük olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, sandık sayım dökümleri konusunda da 'çok fazla hata' olduğunu belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Bu seçimlerin bel kemiğini sandık sayım döküm çizelgeleri oluşturur. Seçim günü torbalar sandık başkanları tarafından teslim alınıyor. O torbaları ne yapıyor? Güvenilir ve kamu görevlisi değilse ne olur? Alıyor, ama sonra sayımdan sonra da bu işin temelini sayım döküm cetvelleri oluşturuyor. Kanun diyor ki 2 üye eline sayım döküm cetvelini alır ve aynı anda tekrar kontrol eder. Peki olan ne? Çok fazla hata var ortada ve bunların sehven olması mümkün değil."