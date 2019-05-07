Kılıçdaroğlu'ndan YSK kararıyla ilgili ilk açıklama

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Çok güzel şeyler olacak. Hiç kimse meraklanmasın. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Mücadelemiz demokrasi için olacak" dedi.



CHP lideri Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne geldi.



Habertürk'ün aktardıgı habere göre, kılıçdaroğlu'nun, önce Ekrem İmamoğlu ile görüşecek, ardından da milletvekilleri ve PM üyeleriyle toplantı yapacak.