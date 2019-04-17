Ordu komutanları, İslam Devrimi Lideri'yle görüştü

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, "18 Nisan Ordu Günü" münasebetiyle İran silahlı kuvvetlerinin üst düzey komutanlarını kabul etti.

İslam Devrimi Lideri bu görüşmede, Ordu’nun günümüzde her zamankinden daha dindar ve daha aktif olduğuna vurgu yaparak, silahlı kuvvetlerin İran’daki sel felaketinde halka yardım etmek için gösterdiği çabaların övgüye layık olduğunu ifade etti.

Ayetullah Hamanei, ABD’nin skandal kararından (Devrim Muhafızları’nın terör listesine alınması) sonra silahlı kuvvetler ve özellikle de Ordu ve Devrim Muhafızları arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Düşmanı öfkelendiren her bir adım iyi ve doğrudur. Ayrıca düşmana moral veren eylemlerden uzak durmalı” dedi.

Ordu günü münasebetiyle İran Ordusu komutanları, personlleri ve onların ailelerini tebrik eden Devrim Lideri, “Bazı ülkelerde hatta özgürlük ve insan haklarından yana olduklarını iddia eden ülkelerde silahlı kuvvetler milleti bastırmak için diktatörlerin yanında duruyor. Nitekim ki Paris’teki olaylarda bunu görebiliriz” ifadelerinde bulundu.

İran Silahlı Kuvvetleri'ni İslam ve İslam Cumhuriyeti mantığı olarak nitelendiren Ayetullah Hamanei, “Silahlı kuvvetler savaş çıktığı zaman düşmanlar karşısında göğüs gererek, bilim, tecrübe ve fedakarlıkla onları geri çekilmek mecburiyetinde bırakıyorlar. Barış döneminde de akif ve hazırlıklı olarak halkımıza güven ve huzur veriyorlar. Dolayısıyla düşmanlar silahlı kuvvetleri huzursuz göstermekle milletin huzurunu bozmaya çalışıyorlar” değerlendirmesini yaptı.

İslam Devrimi Lideri, “Bugün ordumuzu dindar ve inkılapçı insanlar yönetiyor. Fakat milleti küçümsemek ve düşmanları övmeye alışan bazıları sürekli “Rıza Han’ın modern ordusu”undan bahsediyorlar. Oysaki sözde modern bu ordu bir gün bile dış güçlerin saldırısı karşısında direnemedi. Ama İran İslam Cumhuriyeti Ordusu 8 yıl boyunca direniş gösterdi ve zafere ulaştı” dedi.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede düşmanların fitnelerine karşı çıktığını belirten Ayetullah Hamanei, “Eğer Ordu ve Devrim Muhafızları DAEŞ’e karşı çıkmasaydı bugün bölge ve komşu ülkelerin durumu neydi? Bu ülkeleri kimler yönetiyordu?” diye konuştu.