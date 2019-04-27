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27 Nisan 2019 - 13:24

BAE, Trump'ın İran kararına uyarsa petrol ihracatı sıfıra inecek

BAE, Trump'ın İran kararına uyarsa petrol ihracatı sıfıra inecek

Eski İran Dışişleri Bakanı Menuçehr Mutteki, BAE'nin Trump'ın İran kararına uyduğu takdirde petrol ihracatının sıfıra ineceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Menuçehr Mutteki, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "BAE'li yetkililer, Trump’ın İran karşıtı tehlikeli oyununa girmenin petrol ihracatlarını sıfıra indirebileceğini bilmeli." dedi.

Mutteki paylaştığı tweete, "İran’daki İslami devrimden sonra, BAE’li yetkililer İngilizlerin kışkırtmasıyla ülkemize ait üçlü adalarla ilgili büyük bir propaganda başlattığında, Ayetullah Haşimi Rafsancani şöyle demişti: BAE'liler kan denizini geçmek zorunda." ifadesini kullandı.

News Code 1878245
Muhammed BURHAN

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