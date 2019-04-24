Suudi Arabistan Şii vatandaşları tehdit olarak göstermeye çalışıyor

Ramin Hosseinabadian: Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı ülkede 37 kişinin infazına dair yaptığı açıklamda, "Riyad, Mekke, Medine, Eş-Şarkiye, El-Kasim ve Asir kentlerinde 'terör örgütü kurmak, polis karakollarına saldırmak, güvenlik güçlerini öldürmek, düşman taraflarla iş birliği yapmakla' suçlanan 37 kişi idam edildi." belirtildi.

Suudi Arabistan'da idam edilen ve çoğunun düşünce mahkmu olduğu bilinen kişilerin Şiiler'in yoğunlukta yaşadığı “Katif" ve "Ahsa" illerinden olduğu belirtiliyor.

Konuya ilişkin Uluslararası Af Örgütü’nden yapılan açıklamada, “Suudi yetkililer idam cezasını ülkedeki Şii muhaliflerine karşı siyasi bir araç olarak kullanıyorlar.” denildi.

Riyad yönetiminin bu çirkin eylemine tepki gösterildiği açıklamada, “Suudi Arabistan'da 37 kişinin acımasız bir şekilde yargılanmasının ardından idam edilmesi ve 18 yaşın altındaki bir gence karşı ölüm cezasının verilmesi uluslararası hukukun ağır ihlali anlamına geliyor.” ifadesine yer verildi.

Bu bağlamda Ortadoğu uzmanı Talal Atrissi, Mehr Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulunarak, “Suudi Arabistan'ın dış politikada özellikle Yemen, Suriye ve Irak gibi ülkelerde başarısız olduğuna hiçbir şüphe yok. Bunun için Riyad rejimi, dünya kamuoyunun dikkatini dış yenilgilerden doğrudan iç gelişmelere çekmeye çalışıyor.” dedi.

Lübnan asıllı uzman Atrissi, “Suudiler böylece bölgede yürüttüğü başarısız savaş politikası hakkında kendilerine yöneltilecek sorulardan kaçmak istiyor. Onlar ayrıca ülkenin doğu illerindeki Şii varlığını ciddi bir iç tehdit olarak göstermeye çalışıyorlar.” ifadesini kullandı.

Atrissi, insan haklarıyla ilgili faaliyet yapan birçok uluslararası örgütün Suudi Arabistan’da Şiilere karşı sessiz sedasız duruduğunu belirterek, “Bu kurumlar, Suudi Arabistan'ın masum Yemen halkına karşı yaptığı cinayetlerle ilgili gereken tepkiyi göstermediler. son yıllarda Yemen’de sivillere yapılan saldırılarda, binlerce insan katledildi ve yaralandı. Ayrıca, bu saldırıların ardından binlerce kişi en ciddi hastalıklara maruz kalmıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan'ın doğu kısmında Şiilere karşı yapılan son cinayetlerin karşısında uluslararası kurumların sessizliği Batı Amerika kararından kaynaklandığını dile getiren Talal Atrissi, "Amerikalılar, dünya çapındaki insan hakları tutumunu mağdurların menfaatlerinden ziyade kendi çıkarlarına göre belirleyorlar." açıklamasını yaptı.

Talal Atrissi, şu anda Washington yönetiminin Suudi Arabistan’la çok yakın ilişkilere sahip olduğunu anlatarak, “ABD çıkarları için bu ülkeye karşı tavır alması mantıklı gelmiyor. Öte yandan Amerikalılar bugüne kadar Suudilerin Bahreyn ile Yemen’deki baskıcı siyasetlerine herhangi bir eleştiride bulunmamıştır. ABD'nin Suudi Arabistan ile ilişkisi iyi olduğu sürece, Washington için insan hakları diye birşey söz konusu olamaz.” şeklinde konuştu.