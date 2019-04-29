Azerbaycan İslam Partisi, Suudi Arabistan'daki toplu idamı kınadı

Azerbaycan İslam Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada Suudi Arabistan’da terör örgütü kurma ve düşmanla işbirliği yapma iddiasıyla suçlanan 37 kişinin idam edilmesini şiddetle kınadı.
Riyad yönetiminin bölgesel politikasının eleştirildiği açıklamada, Suudilerin Yemen halkına yönelik yaptığı cinayetler de kınandı.
Suudi Arabistan resmi ajansında (SPA) yer alan habere göre, son günlerde Riyad, Mekke, Medine, Eş-Şarkiye, El-Kasim ve Asir kentlerinde "terör örgütü kurmak, polis karakollarına saldırmak, güvenlik güçlerini öldürmek, düşman taraflarla iş birliği yapmakla" suçlanan 37 kişi idam edilmişti.
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