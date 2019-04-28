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28 Nisan 2019 - 11:59

Nuceba'dan Suudi Arabistan'daki toplu idama tepki

Nuceba'dan Suudi Arabistan'daki toplu idama tepki

Irak Nuceba Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Ekrem El Kaabi, Suudi Arabistan’da terör örgütü kurma ve düşmanla işbirliği yapma iddiasıyla suçlanan 37 kişinin idam edilmesini şiddetle kınadı.

Sumerria News’un aktardığı habere göre, Irak Nuceba Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Ekrem El Kaabi, Suudi Arabistan’da terör örgütü kurma ve düşmanla işbirliği yapma iddiasıyla suçlanan 37 kişinin idam edilmesini şiddetle kınadı.

Şeyh Ekrem El Kaabi, Suudi Arabistan’daki toplu idamın bu ülkenin tarihine kara bir leke olarak yer alacağını söyledi.

Suudi Arabistan resmi ajansında (SPA) yer alan habere göre, son günlerde Riyad, Mekke, Medine, Eş-Şarkiye, El-Kasim ve Asir kentlerinde "terör örgütü kurmak, polis karakollarına saldırmak, güvenlik güçlerini öldürmek, düşman taraflarla iş birliği yapmakla" suçlanan 37 kişi idam edilmişti.

News Code 1878259
Ruya FEREYDUNI

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