Nuceba'dan Suudi Arabistan'a sert kınama

Irak Nuceba Hareketi bir bildiri yayınlayarak, Suudi Arabistan’da terör örgütü kurmak ve düşmanla iş birliği yapmak suçlamasıyla 37 kişinin idam edildiğini şiddetle kınadı.

Bildiride Suudi Arabistan’ın Riyad, Mekke, Medine, al-Şarkiya, al-kasim ve Asir kentlerinde işlediği insanlık dışı eyleminin İslam, insan hakları ve uluslararası kurallara aykırı olduğu belirtildi.

Nuceba İslami Direniş Hareketi yayınladığı bildiride Suudi Arabistan’ın bölgede işlediği suçlarına değinerek, bu ülkenin son yaptığı cinayetinin diğer cinayetlerinden farklı olduğunu açıkladı.

Bildirinin sonunda Nuceba Hareketi insan hakları kurumlarına Suudi Arabistan’da 37 vatandaşın infazıyla ilgili uluslararası acil soruşturma yapma çağrısında bulundu.