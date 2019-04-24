Zarif'ten Suudi Arabistan'daki toplu idama tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabi Twitter üzerinden Suudi Arabistan'da 37 kişinin idam edilmesine sessiz kalan ABD’yi eleştirerek, “Bir gazetecinin (Cemal Kaşıkçı) parçalanmasına göz yumulduktan sonra, Suudi Arabistan’da bir günde 37 kişinin idam edildiğinde de Trump hükümetinden ses seda yok. Paskalya'dan iki gün sonra bile bir kişi çarmıha gerilmişti.” dedi.

Zarif’in yaptığı paylaşımda “B takımına (Bolton, Bin Selman, Bin Zayed ve Binyamin Netanyahu) üyelik, herhangi bir suça karşı dokunulmazlık sağlar.” ifadesine yer verildi.

Suudi Arabistan resmi ajansında (SPA) yer alan habere göre, dün Riyad, Mekke, Medine, Eş-Şarkiye, El-Kasim ve Asir kentlerinde "terör örgütü kurmak, polis karakollarına saldırmak, güvenlik güçlerini öldürmek, düşman taraflarla iş birliği yapmakla" suçlanan 37 kişi idam edildi.