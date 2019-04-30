Pompeo Arapların parası için Yemen işgalcilerine hizmet ediyor

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Washington'un Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona verdiği desteği savunduğunu açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'a tepki gösterdi.

Mike Pompeo'nun Yemen'deki barış konusundaki sözlerini “yanıltıcı” olarak nitelendiren Husi, “Pompeo, ABD Kongresi'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verilen desteğin çekilmesini öngören kararı veto eden hükümeti temsil ediyor. Bu kişi tarafından yapılan herhangi bir yorum, Yemen işgalcilerine hizmet ediyor ve böylece Fars Körfezi’ne kıyısı olan Arap ülkelerinin paralarının ABD Hazinesi'ne aktarılmasını sağlıyor.” dedi.

El-Husi, “Pompeo'nun sözleri, ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın Londra’daki Yemen toplantısının barış için değil Yemen’e saldırıların yoğunlaştırılması yönünde yapıldığını gösteriyor. “ açıklamsını yaptı.

Muhammed Ali el-Husi, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths’in Londra’da İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile yaptığı görüşmesini “göstermelik” olarak değerlendirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona lojistik, istihbarat paylaşımı ve silah satışı sağlayan ABD hükümeti, Yemen'de yüksek sivil kayıpların yaşanmasında pay sahibi olmakla eleştiriliyor.