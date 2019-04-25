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25 Nisan 2019 - 13:23

Zarif, Venezuelalı mevkidaşıyla görüştü

Zarif, Venezuelalı mevkidaşıyla görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile bir araya geldi.

BM Genel Kurulu tarafından düzenlenen "Uluslararası Çok Taraflılık ve Barış için Diplomasi Günü" konferansı’na katılmak üzere New York’a giden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile görüştü.

İran’ın Venezuela’yla olan ekonomik ilişkilerini geliştirme yönündeki çabalarına dikkati çeken Zarif görüşmede İran'ın bu ülkeye desteğini sürdürmesiyle iç işlerine herhangi bir müdahalede bulunmamasının yanı sıra uluslararası hukuka saygı gösterdiğini ve tek taraflılığa karşı çıkan diğer ülkelerle koordineli olduğunu vurguladı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza da İran’ın ülkesine desteklerini takdir ederken iki ülke arasındaki istişarelerin sürdürülmesi önemine vurgu yaptı.

News Code 1878193
Ruya FEREYDUNI

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