Zarif, New York'a gitti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, BM Genel Kurulu tarafından düzenlenecek "Uluslararası Çok Taraflılık ve Barış için Diplomasi Günü" konferansı’na katılmak üzere bugün sabah saatlerinde New York’a gitti.

Son günlerde İran’ın BM Daimi Temsicisi olarak atanan Mecit Taht Revançi’nin de New York’ta görevini başlamak üzere Bakan Zarif’e yolculukta eşlik edeceği belirtildi.

Zarif’in New York ziyareti kapsamında New York’taki bazı bağımsız düşünce kuruluşlarında konuşma yapması beklenior.

Sözü geçen konferans, yarın 24 Nisan’da ABD’nin New York kentinde gerçekleşecek.