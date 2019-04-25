İran'dan ABD ile "tutuklu değişimi" teklifine ilişkin açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in İran ve ABD arasındaki tutuklu değişimi teklifinin ciddi ve kayıt tutarlı olduğunu vurgulayarak “ABD’li yetkililerin bu öneriye tepkisi onların müzakere ve anlaşma hakkında fikir sahibi olmadığını gösteriyor” dedi.

Musevi konuyla ilgili olarak şu ifadelerde bulundu: Dışişleri Bakanlığı belirli bir suçtan dolayı İran’da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının bu ülkenin yasadışı yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla çeşitli ülkelerde tutuklanan İranlı vatandaşlarla değiştirmeye hazırdır."

Abbas Musevi ayrıca “ABD’li yetkililerin mahkumlarının tek taraflı serbest bırakılması çağrısı, onların müzakere, anlaşma ve takas kavramlarını anlama konusundaki yetersizliğini gösteriyor” diye konuştu.

Dün New York Asya Derneği'nde konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump yönetimine İran'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının ABD'de tutuklu İran vatandaşları ile değiştirilmesi teklifinde bulunarak "Tutuklu değişimi teklifini masaya koyuyorum. Ben hazırım ve yetkim de var." demişti.

Zarif, tutuklu değişimi teklifini 6 ay önce de yaptıklarını ancak Trump yönetiminden bir yanıt alamadıklarını belirtmişti.