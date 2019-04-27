Trump’ın İran'a azami baskı kampanyası sonuçsuz kalacak

New York kentinde bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Amerika merkezli Fox News kanalına verdiği röporajda günemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD’nin İran karşıtı yaptırımlarını eleştiren Zarif, Trump'ın İran'a azami baskı kampanyasının sonuçsuz kalacağını belirtti.

Bakan Zarif ayrıca, "Washington hükümetindeki bazı isimler ve birkaç Ortadoğu ülkesi (Bolton, Bin Selman, Bin Zayed ve Binyamin Netanyahu) ABD'yi İran'la çatışmaya zorluyor." dedi.

“Oların hepsi İran yönetimini değiştirmek mi istiyor? şeklinde soru soran Foxnews sunucusuna Zarif, "En azı bunu yapmak istiyorlar. Onlar Amerika'yı (İran'la) bir çatışmaya sokmak istediklarini gösterdiler. Donald Trump'ın bunu istediğini sanmıyorum." yanıtını verdi.

Bu röportajın detaylarının yarın Pazar günü yayınlanacağı bildirildi.