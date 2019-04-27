Reuters: Türkiye ABD Konsolosluk çalışanına daha dava açtı

Haberde, ABD'nin İstanbul Konsolosluğu'nda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Nazmi Mete Cantürk, eşi ve kızı hakkında savcılığın 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçlamasıyla iddianame hazırladığı, iddianamenin 8 Mart'ta tamamlandığı ancak kamuoyuyla paylaşılmadığı belirtildi.

İddianamede Cantürk'ün çok sayıda FETÖ mensubuyla iletişim halinde olduğu ve 'elde edilen kanıtların, şüphelinin FETÖ talimatları doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğuna işaret ettiği' dile getirildi.

Söz konusu suçlamaların Cantürk, eşi ve kızı tarafından reddedildiği de iddianamede yer aldı.

İddianameye ve Reuters'ın edindiği soruşturma tutanağına göre Cantürk, Ocak 2018'de İstanbul emniyetince sorgulanmış, ardından ev hapsine konulmuştu. 22 Mart tarihli söz konusu tutanakta ilk duruşmanın 25 Haziran'da yapılacağı belirtilmişti.

Cumhuriyet'e göre, Türkiye'de daha önce de Türk vatandaşı iki ABD konsolosluk çalışanı 'terör örgütü üyeliği' ve 'casusluk' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tutuklamalar ABD'nin göçmen olmayan vize başvurularının askıya almasına ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.