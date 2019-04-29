Düşmanla müzakere boyun eğme anlamına geliyor

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, bugün Tahran’da düzenlenen İran emniyet güçleri komutanları toplantısının ikinci gününde yaptığı konuşmada gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Tümgeneral Süleymani, ABD’nin uyguladığı yaptırımlara işaret ederek, "Düşmanlar, baskı ve ekonomik yaptırımlarla ülkenin güvenliğine zarar vermeye çalışıyorlar ve bu yönde tüm yeteneklerinden faydalanıyorlar." dedi.

"Şimdiki dönemde Batı ve Doğu Asya'da ABD ve ortakları güçlü bir akım olarak görülmüyor." diyen Tümgeneral Süleymani, onların sahtecilik yönemlere başvurup başkaları yanlış yönlendirmek istediğini belirtti.

Tümgeneral Süleymani, "Onlar bugünkü İran’ın güçlü bir ülke olduğunu ve askeri ile güvenlik açısından yüksek seviyeye ulaştığını bilmeli. Düşmanlar ne kadar tehdit ederse onların (askeri ve güvenlik) maliyeti de artacaktır." ifadelerini kullandı.

Düşmanların ekonomik baskıyla İran’ı müzakere masasına oturtmak istediğini sölyeyen Tümgeneral Süleymani, "Bu teslim olmak demektir, ancak çok duyarlı olan İran halkı şu anda herhangi bir müzakerenin tam anlamıyla boyun eğme olduğuna inanıyor. Kesinlikle bu zilleti kabul etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik sorunlara da değinen Tümgeneral Süleymani, "Ekonomik konularda Devrim Lideri’nin talimatlarına uyarak el ele verip çalışırsak yine de düşmanları hayal kırıklığına uğratabiliriz." diye konuştu.