Tümgeneral Süleymani'den sel bölgesine ziyaret

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, son günlerde selin en çok etkilediği Huzistan eyaletine ziyarette bulundu.

Bu eyaletteki Şadegan kentinde basın mensuplarına açıklama yapan Tümgeneral Süleymani, "Bazen silahlı kuvvetlerin yardıma ihtiyacı olur ve vatandaşlar fedakarlık göstererek yardımına koşarlar." dedi.

Tümgeneral Süleymani, "Bugün vatandaşların yardıma ihtiyacı var ve silahlı kuvvetler onlara yardım ediyor ve halka hizmet için ellerinden geleni yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Huzistan ziyaretinde Tümgeneral Kasım Süleymani'ye Haşdi Şabi Hareketi Komutanı Abu Mehdi el-Muhendis de eşlik etti.

Ülke genelinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde en az 70 kişi hayatını kaybetmişti.