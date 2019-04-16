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16 Nisan 2019 - 20:55

Instagram Devrim Muhafızları komutanlarının hesaplarını kapattı

Instagram Devrim Muhafızları komutanlarının hesaplarını kapattı

Sosyal medya platformu Instagram, ABD yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütleri listesine almasının ardından üst düzey komutanların hesabını kapattı.

Sosyal medya platformu Instagram, ABD yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütleri listesine almasının ardından Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin de aralarında olduğu üst düzey komutanların hesabını kapattı.

Instagram tarafından hesapları kapatılan üst düzey komutanlar arasında Genelkurmay Başkanı Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Süleymani, Silahlı Kuvvetler İnsan Kaynakları İdaresi Başkanı Musa Kemali ve bir dönem Devrim Muhafızlarında görev yapan eski Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı İzzetullah Zergami de bulunuyor.

İran Meclisi de bugün Devrim Muhafızları Ordusunun terör örgütü ilan edilmesine karşılık, ABD'nin Orta Doğu'da faaliyet gösteren askeri güçlerini terörist ilan eden yasa tasarısını kabul etti.

News Code 1878013

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