Venezuela'da darbe girişimi

Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı.

Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez, Twitter hesabında, "sağ görüşlü muhaliflerle çalışan vatan haini" askerlerin küçük bir darbe girişiminin bastırılmaya çalışıldığı paylaşımını yaptı.

Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido da sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde yayınladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımladı.

Üç dakikalık videoda, bir zırhlı aracın önünde, bir grup askeri ve ev hapsindeki muhalif aktivist Leopoldo Lopez'i yanına alan Guaido, askerleri anayasayı korumak üzere sokağa çıkmaya davet etti.

Guaido, "Ülkeyi demokratik olarak yeniden ayağa kaldırmak için sizleri harakete geçmeye çağırıyorum. Artık zamanı geldi." dedi.

Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtildi.

Devlet Başkanı Maduro'yu savunmak için halka çağrı

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin başlattığı darbe girişimi üzerine devlet televizyonuna telefonla bağlanarak açıklama yaptı.

Kurucu Meclis Başkanı Cabello, hükümet destekçilerine, Bolivarcı devrimleri ve Devlet Başkanı Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayı Miraflores'de toplanmaları çağrısı yaparken, Caracas yönetiminin serinkanlı davrandığını söyledi.

Cabello, darbeci askerlerin toplandığı Carlota hava üssüne müdahale edilmediğini de sözlerine ekledi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Lopez de "Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum yok." açıklamasında bulundu.

Küba ve Bolivya'dan Venezuela hükümetine destek

Küba ve Bolivya, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki darbe girişimine karşı mevcut hükümetin yanında olduklarını bildirdi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales, Twitter üzerinden yaptıkları açıklamalarda, Maduro hükümetine destek verdiklerini belirtti.

Diaz-Canel, "Ülkeyi şiddet sarmalına sokmayı amaçlayan bu darbe hareketini şiddetle reddediyoruz. Venezuela'nın cadde ve sokaklarında terör yaratmayı amaçlayan silahlı grupların girişimini kınıyoruz. Venezuela halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

Morales de "Venezuela'daki yabancı çıkarlara hizmet eden darbe girişimini kınıyoruz. Kardeş Maduro ve dost Venezuela halkının yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

AA