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1 Mayıs 2019 - 09:30

Venezuela'nın BM Daimi Temsilcisi'nden darbe açıklaması

Venezuela'nın BM Daimi Temsilcisi'nden darbe açıklaması

Venezuela'nın BM Daimi Temsilcisi Moncada, ülkesindeki darbe girişimine ilişkin, "İç savaş çıkarmaya çalıştılar ama başarılı olamadılar." dedi.

Venezela'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, BM Genel Merkezinde Venezuela'daki darbe girişimine dair gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Sputnik'e göre, Venezuela'da hükümetin ayaklanmayı başarılı bir şekilde bastırdırdığını ve ülkesine yönelik yabancı müdahalenin başarısız olduğunu söyleyen Moncada, "İç savaş çıkarmaya çalıştılar ama başarılı olamadılar." ifadesini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun güvende olduğunu belirten Moncada, 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun hapse atılması gerektiğini söyledi.

News Code 1878334
Muhammed BURHAN

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