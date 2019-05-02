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2 Mayıs 2019 - 19:53

ABD'nin Venezuela'ya baskısı İran petrolünün alternatifi olmadığını kanıtlıyor

ABD'nin Venezuela'ya baskısı İran petrolünün alternatifi olmadığını kanıtlıyor

İran İslami Şura Meclisi Başkan Danışmanı, ABD yönetiminin petrol zengini Venezuela’da rejimi değiştirme konusundaki baskılarının artmasına değinerek, İran petrolününn dünyada herhangi bir alternatifi olmadığını açıkladı.

 İran İslami Şura Meclisi Başkan Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabı twitter üzerinden bir yazı paylaşarak “ABD yönetiminin petrol zengini Venezuela’da rejimin değiştirilmesi konusunda baskılarının artması İran petrolünün dünyada alternatifi olmadığını kanıtlıyor. İran herhangi bir sınır olmadan güçlü bir şekilde petrol ihraç etmeye devam edecek. Venezuela halkı petro-dolar susuzu ABD Başkanı Donald Trump’a hayır diyerek kendileri karar vermelidir" açıklamasında bulundu.

News Code 1878361
Ruya FEREYDUNI

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