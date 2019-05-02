ABD'nin Venezuela'ya baskısı İran petrolünün alternatifi olmadığını kanıtlıyor

İran İslami Şura Meclisi Başkan Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabı twitter üzerinden bir yazı paylaşarak “ABD yönetiminin petrol zengini Venezuela’da rejimin değiştirilmesi konusunda baskılarının artması İran petrolünün dünyada alternatifi olmadığını kanıtlıyor. İran herhangi bir sınır olmadan güçlü bir şekilde petrol ihraç etmeye devam edecek. Venezuela halkı petro-dolar susuzu ABD Başkanı Donald Trump’a hayır diyerek kendileri karar vermelidir" açıklamasında bulundu.