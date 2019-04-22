Petrol "İran ihracatına" muafiyetin kaldırılacağı haberi ile sert yükseldi

Petrol fiyatları, ABD yönetiminin bazı ülkelere İran'dan petrol alımı için sağladığı muafiyeti kaldıracağı yolundaki haberin ardından yaklaşık altı ayın en yüksek seviyesine tırmandı.

Vadeli petrol kontratları Londra'da yüzde 3.3 kadar yükselerek Kasım başından bu yana gün içi en yüksek seviyesine çıktı. Konu hakkında bilgiye sahip dört kaynağa göre, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Pazartesi günü, İran'dan petrol alımına ilişkim muafiyetin yenilenmeyeceği yönündeki kararı açıklayacak. ABD ayrıca, İran kararı sonrası piyasada doğabilecek açığı kapatmak için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi diğer büyük petrol tedarikçilerinden gelecek taahhütleri de duyuracak.

Bloomberg'e göre, Haziran vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 2.34 dolar yükselerek varil başına 74.31 dolara kadar çıkmasının ardından Singapur saati ile 11:50'de 73.75 dolara geldi. Kontrat Perşembe günü 35 sent yükseldi ve üst üste dördüncü haftayı da değer kazanarak geçti. Londra ve New York'ta Cuma günü Hayırlı Cuma tatili dolayısıyla vadeli işlemler yapılmadı.

Pazartesi günü vadesi dolacak Mayıs vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 1.87 dolar yükselerek varil başına 65.87 dolara kadar çıktı. Daha aktif işlem gören Haziran kontratı yüzde 3 yükselerek 65.99 dolara ulaştı. Küresel gösterge Brent petrolü, Haziran vadeli WTI'a kıyasla 8.24 dolar primli işlem gördü.