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3 Mayıs 2019 - 10:29

İran'dan ABD'nin Venezuela tutumuna sert tepki

İran'dan ABD'nin Venezuela tutumuna sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, ABD’nin Venezuela'da askeri darbe gerçekleştirme yönündeki çabalarını şiddetle kınadı.

ABD’nin Venezuela tutumunu eleştiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbs Musevi, ABD’nin bu ülkede harhangi bir askeri darbe yapma çabasını ve Amerikalı yetkililerin Venezuela'da şiddet ve kargaşaların körüklenmesi yönündeki sözlerini kınayarak, "Diğer ülkelere karşı güç kullanma tehdidi, uluslararası hukuk özellikle BM Şartının açıkça ihlalidir. BM Genel Sekreteri ve uluslararası toplumun tüm üyelerinden bu tür açıklamaları kınayıp uygun bir şekilde yanıt vermesi beklenir." dedi.

Dün akşam saatlerinde açıklama yapan Musevi, "Ne yazık ki, dünya düzeni ve istikrarı ABD'deki bazı savaşçılar, kanundan kaçanlar ve kargaşa çıkarmak isteyen kişiler tarafından tehdit edilmektedir. Dolayısıyla uluslararası toplumun tüm üyeleri bu tür eylemlere karşı harekete geçmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

News Code 1878366
Muhammed BURHAN

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