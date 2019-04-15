İran'dan ABD'ye Venezuela tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun, "İran’ın Venezuela'nın içişlerine müdahale ettiği" yönündeki iddiasına tepki göstererek, "ABD, dünya ve Latin Amerika halklarının uyandığını ve zaman çarkının geri dönmeyeceği gerçeğini göz ardı ederek Latin Amerika'yı 19. yüzyıl gibi kendi arka bahçesine dönüştürmek istiyor." dedi

İran'ın Venezuela'nın içişlerine müdahale ettiği yönünde Pompeo'nun iddialarını "gülünç" olarak değerlendiren Musevi, “İranlı uzmanlar Venezuela hükümetinin talebi üzerine ülkedeki su ve elektrik sisteminin iyileştirilmesine yardımcı olmaya çalışırken, ABD Venezuela’nın 30 milyar dolarlık döviz rezervlerini yağmalayarak ekonomik terörle Venezuela halkını hedef almıştır ve onlardan ya meşru hükümete karşı ayaklanmasını ya da açlığa katlanmasını istiyor.” ifadelerini kullandı.

Bunlara ilave olarak Musevi, “ABD’nin bu girişimini Venezuela’nın içişlerine açık bir müdahale olduğu için şiddetle kınıyoruz.” diye konuştu.