ABD'nin yeni Ortadoğu planını bozguna uğrattık

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Ayetullah Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

İran'ın kırk yıl boyunca Amerika ile karşı karşıya kaldığını belirten Ayetullah Hatemi, "Yüce Allah’ın lütfu ile Amerika'nın dünyadaki onurunu kırdık. İran milleti bu yönde her zaman başarı kazanmıştır. İranlılar 'Amerika'ya Ölüm' sloganıyla ABD’nin onurunu kırdı. Trump her zaman İran halkının attığı 'Amerika’ya Ölüm' sloganından şikayetçi. Bu slogan zorbalık ve cinayet yapanlara ölüm demektir. ABD halkıyla hiçbir sorunumuz yok." dedi.

Ayetullah Hatemi, ABD'nin bölgesel politikasını eleştirerek, İran'ın ABD'nin yeni Ortadoğu planını bozguna uğrattığını sölyedi.

Ayetullah Hatemi, "Trump haraç almak için dağ başındaki eşkiyalar gibi konuşuyor, örneğin Suudi Arabistan para ödemediği takdirde onların güvenliğini sağlamayacağını söylüyor." diye ekledi.

ABD ile müzakereye ilişkin Ayetullah Hatemi, "Şimdiki durumda, müzakere boyun eğme anlamına gelir ve teslim olmak zilleti kabul etmektir. Hz. İmam Hüseyin (a.s) yolunu izleyen İran halkı zilleti asla kabul etmez." değerlendirmesinde bulundu.

Ayetullah Hatemi, Trump’ın İran'a yönelik yaptığı tehditlere değinerek, “İran halkı 40 yıl boyunca bu tür tehditlere alışmıştır ve onları kötü etkileyemez. Allah’ın yardımıyla bu tehditlere karşılık vereceğiz.” ifadesini kullandı.

ABD’nin İran’ın petrol satışını sıfırlamak amacıyla uyguladığı petrol yaptırımına ilişkin Ayetullah Ahmed Hatemi, “Onlar İran’ın istediği kadar petrol üreteceğini iyi biliyor. ABD’ye inat istediğimiz kadar petrol ihraç edeceğiz.” diye konuştu.