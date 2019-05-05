Kaşıkçı’nın katili serbest

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, gazeteci Cemal Kaşıkçı suikastını yöneten isim olduğu belirtilen Suudi Arabistan İstihbarat eski Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin serbest olduğu ortaya çıktı.

Twitter'da paylaşılan bir fotoğrafta Asiri'nin, yeğeninin askeriyeden mezun olduğu törene katıldığı görüldü.

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Asiri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammd bin Selman'ın en yakın adamlarından.

Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı 11 kişinin yargılandığı davanın 29 Nisan'da düzenlenen son duruşmasında yer almıştı ancak ortaya çıkan fotoğraf, davanın adeta göstermelik olduğunu ortaya koydu.

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayeti sonrası Asiri'nin cinayeti yönettiğini açıklamıştı.