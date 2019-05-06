Kur'an-ı Kerim benzersiz bir sanat eseridir

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, bugün akşam saatlerinde düzenlenen Kur’an-ı Kerim ziyafetinde bir konuşma yaptı.

“Kur’an benzersiz bir sanat eseridir. Her şeyden evvel gönülleri mıknatıs gibi İslam’a doğru çeken şey Kur’an-ı Kerim’in sanat yönüydü” diyen Devrim Lideri, şöyle devam etti:

“Bu sanat eseri uygulamaya geçirilmeli. Kur’an-ı kerim’i beraber okuduğunuzda muhataplar etkilenmelidir. Burada sanat meydana çıkarak rolünü ifa etmeli. Bu muhatap sanatla etkilenebilir. Duyduğumuz, beğendiğimiz ve onayladığımız tilavetlerin anlamı budur. Tabii ki bu Kur’an-ı Kerim'in sanat yönünün doğru şekilde uygulanmasına bağlıdır.”

Günümüzde İslam dünyasındaki sorunların birinin Kur’an-ı Kerim’e itaat etmemek olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, “Kur'an-ı Kerim, Cumhurbaşkanı ya da Kral olarak milletlerine haykıranlar bazılarına aslında karşı çıkmayı ve güvenmemeyi emretmiştir” diye konuştu.