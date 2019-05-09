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9 Mayıs 2019 - 11:36

Libya'da Hafter güçlerinden UMH taburuna saldırı

Libya'da Hafter güçlerinden UMH taburuna saldırı

Libya'da General Halife Hafter güçlerine ait savaş uçakları, başkent Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait bir tabura hava saldırısı düzenledi.

Libya'da General Halife Hafter güçlerine ait savaş uçakları, başkent Trablus'un batısındaki Cenzur bölgesinde bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UHM) ait "Cenzur Atlıları" Taburu'nu 3 roketle hedef aldı. 

Saldırıdan sonra taburun olduğu alanda patlamalar olduğu ve bölgede ambulans sirenlerinin duyulduğu kaydedildi. Saldırının ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası tanınırlığa sahip UMH de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

AA

News Code 1878511
Ruya FEREYDUNI

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