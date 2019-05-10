Irak’taki intihar saldırısında ölü sayısı 8’e yükseldi

Irak'ın El-Sadr kentinde düzenlenen intihar saldırısında 8 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

Ege Haber'e göre; Polis kaynakları, saldırganın bir pazar yerinde, üzerindeki bombayı infilak ettirerek saldırıyı gerçekleştirdiğini duyururken görgü tanıkları ise tanıkları olay yerinde iki patlamanın meydana geldiğini aktardı. Bağdat Operasyon Komutanlığı saldırı hakkında yaptığı açıklamada olay yerinin güvenlik kordonu altına alındığını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktardı.