  1. Siyaset
12 Mayıs 2019 - 09:32

Paris'te İran-Fransa ilişkileri konuşuldu

Paris'te İran-Fransa ilişkileri konuşuldu

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan İran Dış İlişkiler Stratejik Konsey Başkanı Kemal Harazi, eski Fransa Dışişleri Bakanı Herve de Charette ile görüştü.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan İran Dış İlişkiler Stratejik Konsey Başkanı Kemal Harazi, eski Fransa Dışişleri Bakanı Herve de Charette ile bir araya geldi.

İran’ın Paris Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabında yayınlanan açıklamada, “Harazi’nin Herve de Charette ile yaptığı görüşmede, İran ile Fransa arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda derinleştirilmesinin gerekliliği, iki ülkenin tarihsel ve kültürel münasebetleri göz önüne alınarak, tüm alanlarda işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapıldı.” ifadeleri kullanıldı.

News Code 1878553
Muhammed BURHAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler