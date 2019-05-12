Paris'te İran-Fransa ilişkileri konuşuldu

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan İran Dış İlişkiler Stratejik Konsey Başkanı Kemal Harazi, eski Fransa Dışişleri Bakanı Herve de Charette ile bir araya geldi.

İran’ın Paris Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabında yayınlanan açıklamada, “Harazi’nin Herve de Charette ile yaptığı görüşmede, İran ile Fransa arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda derinleştirilmesinin gerekliliği, iki ülkenin tarihsel ve kültürel münasebetleri göz önüne alınarak, tüm alanlarda işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapıldı.” ifadeleri kullanıldı.