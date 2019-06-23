İngiliz yetkili bölgedeki kriz için İran'a geldi

Bölgedeki krizi görüşmek amacıyla Tahran’a gelen İngiltere'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrew Murrison, İran Dış İlişkiler Stratejik Konsey Başkanı Kemal Harazi ile bir araya geldi.

İkili ilişkiler başta olmak üzere nükleer anlaşma ile bölgesel ve küresel konuların masaya yatırıldığı görüşmede Andrew Murrison’a İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi eşlik etti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Andrew Murrison’un bölgede yaşanan krizleri yatıştırmak için Tahran’a gideceği bildirilmişti.

İngiliz yetkilinin İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararını da konuşacağı kaydedildilen açıklamada, “Bu ziyaret net ve yapıcı bir etkileşimin sağlanması için önemli bir fırsat olacaktır.” ifadesine yer verildi.