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14 Mayıs 2019 - 16:05

Suudi Arabistan'da petrol pompa istasyonlarına saldırı

Suudi Arabistan'da petrol pompa istasyonlarına saldırı

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, ülkedeki 2 petrol pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Madeni Kaynaklar Bakanı Halid el-Falih, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, sabah saatlerinde doğu bölgesindeki rezervlerden batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Saldırı sonucu 8 numaralı istasyonda yangın çıktığını, maddi hasar meydana geldiğini ifade eden Falih, milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun hatta petrol akışını durdurduğunu aktardı. 

Bakan, hatta petrol akışının normale dönmesi için zarar tespit çalışmaları ile istasyonları onarma çalışmalarının sürdüğünü, ülkede petrol üretim ve ihracatının devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

News Code 1878626

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