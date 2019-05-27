İstanbul'da yangın: İki ölü

Fikirtepe Mahallesi Özbey Caddesi’nde bulunan kentsel dönüşüm için boşaltılmış 3 katlı binada yangın çıktı. Saat 06.00 sıralarında çıkan yangın çevredeki 3 farklı binaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler çevredeki binalarda mahsur kalan vatandaşları da merdiven ile kurtardı.

Dumandan etkilenen 4 vatandaş olay yerinde bekletilen ambulanslarda ayakta tedavi edildi. Yangın sırasında alevlerden kurtulamayan 2 kişi ise hayatını kaybetti. Yangın yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonucunda söndürülürken, itfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının başladığı boş binanın kağıt toplayıcılar tarafından depo olarak kullandığı öne sürüldü.

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan ile Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yangınla ilgili açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı 2 kişinin hayatını kaybettiğini yangında 4 binanın yandığı söyledi.

Odabaşı, “Yangın sonucu vefat eden yurttaşlarımız var. Yangının neden çıktığı itfaiye tarafından araştırılıyor. Sayın savcı bey de burada. olay yeri inceleme ekipleri çalışma yapıyor. Sabaha doğru uyurken oluyor olay. Üzücü bir durum iki tane yurttaşımız hayatını kaybetti. Birisi hastanede birisi olay yerinde” dedi.

İHA